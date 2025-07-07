В Госдуме объяснили, почему Трамп угрожает пошлинами за поддержку БРИКС

Заявление президента США Дональда Трампа о 10%-ных пошлинах против поддерживающих БРИКС стран можно рассматривать как элемент конкурентной борьбы за рынки, заявил «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«БРИКС отражает интересы стран глобального большинства и выступает за равноправный многополярный и безопасный мир, справедливое экономическое сотрудничество без каких-либо противоправных санкций. И никому при этом не угрожает и «не играет» против «третьих государств». Нет никакой антиамериканской политики», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что авторитет БРИКС на мировой арене растет.

«Как сказал президент России Владимир Путин, «отмирание» однополярной модели мироустройства с претензиями на гегемонию «золотого миллиарда», — добавил Слуцкий.

В связи с этим Слуцкий призвал рассматривать введение торговых пошлин как элемент конкурентной борьбы за мировые рынки: «Насколько честной — это вопрос».

Ранее в Госдуме подтвердили опасения Запада по поводу БРИКС.