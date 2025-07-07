На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме объяснили, почему Трамп угрожает пошлинами за поддержку БРИКС

Депутат Слуцкий: пошлины Трампа против БРИКС — часть борьбы за мировые рынки
true
true
true
close
Petrov Sergey/Global Look Press

Заявление президента США Дональда Трампа о 10%-ных пошлинах против поддерживающих БРИКС стран можно рассматривать как элемент конкурентной борьбы за рынки, заявил «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«БРИКС отражает интересы стран глобального большинства и выступает за равноправный многополярный и безопасный мир, справедливое экономическое сотрудничество без каких-либо противоправных санкций. И никому при этом не угрожает и «не играет» против «третьих государств». Нет никакой антиамериканской политики», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что авторитет БРИКС на мировой арене растет.

«Как сказал президент России Владимир Путин, «отмирание» однополярной модели мироустройства с претензиями на гегемонию «золотого миллиарда», — добавил Слуцкий.

В связи с этим Слуцкий призвал рассматривать введение торговых пошлин как элемент конкурентной борьбы за мировые рынки: «Насколько честной — это вопрос».

Ранее в Госдуме подтвердили опасения Запада по поводу БРИКС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами