Трамп указал на угасание БРИКС после угроз ввести пошлины

Президент США Дональд Трамп заявил, что БРИКС угасает после его угроз ввести пошлины в 10% против участников объединения. Об этом сообщает ТАСС.

«БРИКС хотела попытаться вытеснить доллар, его доминирование и стандарт. И я сказал, что в отношении всех стран, входящих в консорциум БРИКС, мы введем пошлину в 10%. И на следующий день они провели встречу, на которой почти никто не появился. Они сказали: «оставьте нас в покое». Мы не хотели этого», — отметил Трамп, назвав БРИКС «небольшой группой, которая быстро угасает».

Трамп добавил, что США не могут себе позволить, чтобы американский доллар слабел, однако, если бы страной правил «болван, как последний, он бы допустил» ослабление национальной валюты, намекая на экс-президента США Джо Байдена.

До этого Трамп говорил, что США планируют ввести пошлины в размере 10–15% на импорт товаров из порядка 150 «небольших» стран.

Ранее в США подсчитали ожидаемый уровень сборов от новых таможенных пошлин.