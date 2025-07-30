Трамп сравнил себя с Байденом в одном деле

Президент США Дональд Трамп сравнил себя со своим предшественником Джо Байденом, заявив, что играет гораздо лучше него в гольф. Об этом сообщил канал Fox News.

«Вы видели мой удар на первой лунке? Довольно длинный, очень длинный. Это не Джо Байден, скажу я вам. Это не Байден, верно? Это был хороший удар», — отметил американский лидер во время беседы с журналистами на борту Air Force One.

Поводом для гордости Трампа стало видео, на котором он бьет по мячу на новом гольф-поле в своем клубе Trump International Golf Links в Шотландии. Этот ролик завирусился в сети.

В Fox News напомнили, что это не первый раз, когда Трамп высмеивает игру Байдена в гольф. До этого он оценил навыки экс-президента США во время дебатов 27 июня прошлого года в Атланте. Трамп сказал, что выиграл два клубных чемпионата, в то время как Байден не мог забросить мяч на 50 ярдов.

Трамп не раз негативно отзывался о Джо Байдене. Однажды он заявил, что «этот парень» едва ли был президентом и не управлял государством. По его мнению, если бы Демократическая партия осталась у власти в США еще на один год, то от страны бы ничего не осталось.

Также Трамп на своей странице Truth Social называл Байдена самым нечестным, некомпетентным и в целом худшим президентом в истории США.

Ранее Трамп обвинил Байдена в проблемах в экономике США.