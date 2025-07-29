Трамп открыл гольф-поля в Шотландии

Президент США Дональд Трамп принял участие в открытии нового гольф-поля в своем клубе Trump International Golf Links в Шотландии, он перерезал красную ленточку. Трансляцию вел телеканал Sky News.

B ходе своей вступительной речи американский лидер заявил, что планирует «быстренько сыграть [в гольф] и вернуться в Вашингтон «тушить пожары» по всему миру».

По словам Трампа, его администрация собирается остановить «еще около пяти войн». О каких конфликтах идет речь, он не уточнил.

Политик также сообщил о подписании важных торговых соглашений Соединенных Штатов с Европейским союзом и Великобританией, подчеркнув, что над этим работали 12 лет, но удалось реализовать только сейчас.

В завершение выступления политик похвалив СМИ за проделанную работу и ответил, что ни разу за время пребывания в Шотландии он не произнес фразу «фейковые новости».

Церемония открытия гольф-поля, названная в честь матери президента Мэри Энн Маклауд Трамп, завершилась традиционным семейным фото, во время которой зазвучала культовая композиция YMCA группы Village People.

Ранее британская полиция задержала пять человек из-за граффити на поле для гольфа Трампа в Шотландии.