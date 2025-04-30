Трамп заявил, что Байден «едва ли был президентом»

Экс-президент США Джо Байден не управлял государством. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп на митинге в Мичигане, пишет РИА Новости.

«Этот парень едва ли был президентом», — отметил он.

Трамп подчеркнул, что страной при Байдене руководил «тот, кто управлял устройством для автоматической подписи документов».

По его мнению, если бы Демократическая партия осталась у власти в США еще на один год, то от страны бы ничего не осталось.

9 апреля Трамп назвал отличительную особенность своего предшественника — по его словам, Байден мог пойти на пляж и уснуть, пуская слюни. Трамп подчеркнул, что экс-глава Белого дома мог заснуть на пляже в присутствии фотографов.

Президент США добавил, что Байден «мог уснуть за секунду». Трамп также отметил, что не знает, какое прозвище больше подходит бывшему президенту — «сонный Джо» или «продажный Джо».

До этого Трамп заявил, что указы Байдена о помиловании признаны недействительными, поскольку подписаны автоматическим устройством.

Президент США рассказал, что эти документы о помиловании «не имеют юридической силы». При этом он не исключил, что те, кто знал об этих указах, «возможно, совершили преступление».

Ранее Трамп оскорбил Байдена во время телефонного разговора с Путиным.