Путин проведет переговоры с президентом Лаоса

Путин в четверг проведет в Кремле переговоры с президентом Лаоса Сисулитом

Президент России Владимир Путин проведет в Кремле переговоры с главой Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в РФ с официальным визитом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Встреча лидеров двух стран запланирована на 31 июля. Путин и Сисулит планируют обсудить актуальные вопросы российско-лаосского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обменяться мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня.

Анонсируется также принятие ряда двусторонних документов.

До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин 30 июля проведет ряд публичных встреч, в том числе с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым.

26 июня глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Лаоса Тхонгсаваном Пхомвиханом заявил, что российская сторона признательна Лаосу за сбалансированную позицию по Украине и помощь в решении гуманитарных вопросов, в частности, реабилитацию участников спецоперации на территории страны.

Ранее в Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа.