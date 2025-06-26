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Лавров заявил, что Россия признательна Лаосу за позицию на Украине

Лавров: Россия признательна Лаосу за сбалансированную позицию по Украине
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Pavel Bednyakov, Pool/AP

Российская сторона признательна Лаосу за сбалансированную позицию по Украине и помощь в решении гуманитарных вопросов, в частности, реабилитацию участников спецоперации на территории страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Лаоса Тхонгсаваном Пхомвиханом, его слова приводит ТАСС.

«Признательны за понимание необходимости устранения первопричин кризиса на Украине для того, чтобы надежно урегулировать эту ситуацию, и чтобы с территории Украины больше никогда не исходила угроза безопасности ни РФ, ни какому-либо другому государству, чтобы с этой территории не исходила угроза правам человека», — сказал дипломат.

26 июня Сергей Лавров провел в Москве переговоры с Тхонгсаваном Фомвиханом. Российский министр подчеркнул, что Фомвихан имеет богатый дипломатический опыт, который имеет большое значение для развития отношений двух государств.

Ранее Лавров заподозрил Финляндию в подготовке мероприятий против России.

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