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Песков сообщил о публичных встречах Путина 30 июля в Кремле

Песков: Путин проведет в Кремле встречи, включая переговоры с Темрезовым
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Михаил Климентьев/РИА Новости

В понедельник, 30 июля, президент России Владимир Путин проведет ряд публичных встреч, в том числе с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

По словам представителя Кремля, все запланированные мероприятия проходят в открытом формате.

«Они все носят публичный характер, поэтому по графику я весьма и весьма лаконичен», — отметил он.

В середине июля британская газета The Times сообщила, что президент США Дональд Трамп, Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин могут встретиться в Китае в начале сентября на торжествах по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что администрация Трампа ведет переговоры с руководителями крупных американских компаний, чтобы оценить заинтересованность бизнесменов в возможной поездке в Китай в этом году. По данным журналистов, визит Трампа в Китай может состояться в октябре 2025 года в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Малайзии.

Ранее в Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа.

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