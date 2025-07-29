Трамп высказался о последствиях санкций против России для мировых нефтяных рынков

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен возможными последствиями введения новых санкций против России для мировых нефтяных рынков. Запись интервью опубликована на YouTube-канале Белого дома.

Трамп подчеркнул, что в США много нефти, добычу которой можно увеличить «еще больше». Он добавил, что в настоящее время нефть стоит дешево.

28 июля американский лидер объявил, что решил сократить крайний срок для достижения перемирия на Украине до 10–12 дней. Глава Белого дома отметил, что «нет причин ждать» до 3 сентября, так как Соединенные Штаты не видят никакого прогресса в переговорах.

14 июля президент США сообщал, что «очень, очень недоволен» Россией и лично ее президентом Владимиром Путиным, поскольку рассчитывал на достижение сделки по урегулированию конфликта на Украине «еще два месяца назад», но «похоже, этого не произойдет». В связи с этим глава Белого дома выдвинул Москве ультиматум, потребовав от нее завершения конфликта за 50 дней.

Ранее Трамп допустил введение вторичных санкций против России.