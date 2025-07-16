Трамп оценил влияние супруги на принятие решений по Украине

Трамп заявил, что Мелания нейтральна и не влияет на его решения по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о «нейтральности» первой леди Мелании, комментируя ее влияние на решения по конфликту на Украине. Отрывок его выступления перед журналистами публикует Clash Report в соцсети Х.

Главу государства попросили прокомментировать влияние супруги на его последние решения по ситуации на Украине.

«Она очень умна. Она очень нейтральна», — заверил Трамп.

По его словам, Мелания хотела бы, чтобы обе стороны перестали нести потери в ходе боевых действий.

Накануне британская газета The Guardian писала, что первая леди США Мелания повлияла на отношение президента Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину. Она ссылается на вчерашние заявления самого президента США, что после одной из бесед с президентом Путиным супруга рассказала Трампу об ударах ВС РФ по Украине.

По оценке газеты, таким образом Мелания мягко подталкивает американского лидера к пересмотру политики по Украине.

Ранее Трампа предупредили, что он уже проиграл в конфликте на Украине.