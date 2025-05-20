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Трамп пересказал слова Путина о его супруге

Трамп рассказал о добрых словах Путина в адрес первой леди США Меланьи Трамп
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Daniel Cole/Reuters

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом выразил признание его супруге — Меланье Трамп. Об этом сообщает ТАСС.

«Путин только что сказал: «Ваша жена пользуется большим уважением». Я сказал: «А как же я?» Нет <...>, Мелания [всем] нравится больше», — поделился Трамп содержанием разговора с российским лидером.

При этом президент США отметил, что не знает, хорошо то, что сказал Путин, или нет. Несмотря на это, Трамп добавил, что не против такого положения дел.

Телефонный разговор президентов России и США состоялся 19 мая, во второй половине дня. Разговор длился более двух часов. Путин назвал беседу «содержательной, откровенной и полезной». Москва согласилась «начать работу над меморандумом» по подписанию мирного договора с Киевом. Трамп после беседы с российским коллегой созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Трампу приходится выполнять обязанности его жены в Белом доме.

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