Трамп заявил об отсутствии реакции России на 10-дневный срок по урегулированию конфликта

Трамп: Россия не ответила на ультиматум по Украине, это разочаровывает

Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии ответа от России на установленный им 10-дневный срок для урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента США перед вылетом из Шотландии.

«Никакой реакции не последовало. Это разочаровывает», — отметил Трамп.

Во вторник Трамп заявил о готовности ввести пошлины в случае провала переговоров по Украине, но усомнился в их действенности против России. Американский лидер подчеркнул, что ультиматум США России по украинскому конфликту истечет через 10 дней, отсчет начинается с сегодняшней даты.

28 июля американский лидер объявил, что решил сократить крайний срок для достижения перемирия на Украине до 10–12 дней. Глава Белого дома отметил, что «нет причин ждать» до 3 сентября, так как Соединенные Штаты не видят никакого прогресса в переговорах.

14 июля президент США сообщал, что «очень, очень недоволен» Россией и лично ее президентом Владимиром Путиным, поскольку рассчитывал на достижение сделки по урегулированию конфликта на Украине «еще два месяца назад», но «похоже, этого не произойдет». В связи с этим глава Белого дома выдвинул Москве ультиматум, потребовав от нее завершения конфликта за 50 дней.

Ранее Трамп заявил, что остановил пять войн.