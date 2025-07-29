Трамп заявил, что остановил пять войн

Президент США Дональд Трамп похвастался, что остановил пять вооруженных конфликтов в мире. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы, как вы знаете, вчера остановили войну (конфликт между Таиландом и Камбоджей. — «Газета.Ru»). Но вообще мы остановили уже около пяти войн. Это намного важнее, чем игра в гольф, как бы сильно я его ни любил», — заявил глава Белого дома в ходе церемонии открытия нового гольф-поля в принадлежащем ему клубе Trump International Golf Links в Абердине в Шотландии.

Американский лидер признался, что с нетерпением ждет возможности сыграть сегодня. После он планирует вернуться в Вашингтон, чтобы «тушить пожары по всему миру».

28 июля Трамп объявил, что решил сократить крайний срок для достижения перемирия на Украине до 10–12 дней. Глава Белого дома отметил, что «нет причин ждать» до 3 сентября, так как Соединенные Штаты не видят никакого прогресса в переговорах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на заявление Трампа сообщил, что в Москве приняли к сведению его слова. По словам представителя Кремля, Москва по-прежнему сохраняет приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения интересов РФ в ходе этого урегулирования.

Ранее подполковник армии США заявил об «иррациональном» поведении Трампа.