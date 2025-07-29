Трамп не уверен, подействуют ли пошлины на Россию

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести пошлины в случае провала переговоров по Украине, но усомнился в их действенности против России. Его слова передает РИА Новости.

Американский лидер подчеркнул, что ультиматум США России по украинскому конфликту истечет через 10 дней, отсчет начинается с сегодняшней даты.

«Отсчет начинается сегодня. Затем последуют пошлины. Не уверен, повлияет ли это на Россию», — заявил президент США.

Он добавил, что Москва «вероятно, намерена продолжать боевые действия».

28 июля американский лидер объявил, что решил сократить крайний срок для достижения перемирия на Украине до 10–12 дней. Глава Белого дома отметил, что «нет причин ждать» до 3 сентября, так как Соединенные Штаты не видят никакого прогресса в переговорах.

14 июля президент США сообщал, что «очень, очень недоволен» Россией и лично ее президентом Владимиром Путиным, поскольку рассчитывал на достижение сделки по урегулированию конфликта на Украине «еще два месяца назад», но «похоже, этого не произойдет». В связи с этим глава Белого дома выдвинул Москве ультиматум, потребовав от нее завершения конфликта за 50 дней.

Ранее экс-советник Буша призвал РФ объявить о победе на Украине.