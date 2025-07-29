России следует объявить о победе в украинском конфликте, так как Москва уже «в значительной степени» достигла своих заявленных целей. Об этом в своей статье для журнала National Interest написал экс-советник бывшего президента США Джорджа Буша-младшего по РФ и Евразии Томас Грэм.

«С практической точки зрения Россия уже в значительной степени достигла своих целей, в то время как продолжение войны подорвет силы, необходимые ей для того, чтобы выстоять в условиях обостряющегося соперничества великих держав», — отметил Грэм.

По его словам, уже сейчас РФ контролирует 85% присоединенной территории, а Украина признала, что не сможет «вернуть ее силой». Кроме того, Грэм уверен, что Киев едва ли станет частью НАТО в ближайшее время, а его союзники наглядно показали, что не готовы ради него вступать в прямой конфликт с Москвой.

28 июля президент США Дональд Трамп заявил, что не видит какого-либо прогресса в процессе урегулирования конфликта на Украине. Поэтому он решил сократить срок в 50 дней, который установил для РФ для прекращения боевых действий, до 10-12 дней.

Согласно ультиматуму Трампа, если за это время не будет достигнуто перемирие, то США введут 100-процентные вторичные пошлины против России и стран, сотрудничающих с ней.

Ранее в СВР назвали ключевое условие «перезагрузки» отношений Киева с Западом.