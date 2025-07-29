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Украина анонсировала международные санкции против России

Сибига: в ближайшие недели пройдет синхронизация всех санкций против России
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Pavlo Bahmut/Global Look Press

В ближайшие недели пройдет синхронизация всех международных санкций против России, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По его словам, позиция президента США Дональда Трампа по отношению к российской стороне является «реалистичной и твердой». Министр подчеркнул, что Москва якобы «затягивает конфликт и отвергает прекращение огня».

Сибига утверждает, что критически важна максимальная синхронизация санкционных мер против РФ, для этого настал подходящий момент.

28 июля американский лидер объявил, что решил сократить крайний срок для достижения перемирия на Украине до 10–12 дней. Глава Белого дома отметил, что «нет причин ждать» до 3 сентября, так как Соединенные Штаты не видят никакого прогресса в переговорах.

14 июля президент США сообщал, что «очень, очень недоволен» Россией и лично ее президентом Владимиром Путиным, поскольку рассчитывал на достижение сделки по урегулированию конфликта на Украине «еще два месяца назад», но «похоже, этого не произойдет». В связи с этим глава Белого дома выдвинул Москве ультиматум, потребовав от нее завершения конфликта за 50 дней.

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