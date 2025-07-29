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В Кремле заявили о формировании Германией «образа врага» из России

Песков: Германия принимает активное участие в нагнетании русофобии в Европе
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Власти Германии принимают активное участие в нагнетании истеричной русофобии в Европе, пытаются играть ведущую роль в этом процессе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

В Минобороны ФРГ ранее заявили, что приняли к сведению слова президента России Владимира Путина о планах оснастить Военно-морской флот (ВМФ) РФ передовой техникой. В ведомстве отметили, что немецкая сторона также вкладывает средства в развитие своих Военно-морских сил (ВМС), в частности, реализует крупные проекты, среди которых закупка новых кораблей, в том числе фрегатов и корветов.

По словам Пескова, реакция Германии лишний раз напоминает о потенциале России в «столь важном регионе» как Балтика. Он отметил, что немецкие власти делают все, чтобы сформировать «образ врага» из РФ, и на это выделяются ресурсы. Представитель Кремля подчеркнул, что подобная политика противоречит интересам народа.

27 июля российский лидер заявил об утверждении новой стратегии развития ВМФ до 2050 года. По его словам, ключевым качеством обновленного флота станет способность оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической обстановки, учитывать все актуальные тенденции и прогнозы.

Ранее генерал США оценил боеспособность российского флота в Черном море.

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