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В минобороны ФРГ отреагировали на слова Путина об оснащении ВМФ

Минобороны ФРГ: немецкие власти приняли к сведению слова Путина об оснащении ВМФ
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Алексей Даничев/РИА Новости

Немецкие власти приняли к сведению слова президента России Владимира Путина о планах оснастить Военно-морской флот (ВМФ) РФ передовой техникой. Об этом заявил на брифинге представитель минобороны ФРГ Кеннет Хармс, пишет ТАСС.

«Мы это принимаем, конечно, к сведению», — заявил Хармс.

Он добавил, что Германия также вкладывает средства в развитие своих Военно-морских сил (ВМС), в частности, реализует крупные проекты, среди которых закупка новых кораблей, в том числе фрегатов и корветов.

27 июля Владимир Путин заявил об утверждении новой стратегии развития военно-морского флота России, которая впервые в истории рассчитана на длительный период — до 2050 года. По словам главы государства, ключевым качеством обновленного флота станет способность оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической обстановки, учитывать все актуальные тенденции и прогнозы. Путин подчеркнул, что это прямое свидетельство уверенности России в своих силах и возможностях.

До этого помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев цитатой знаменитого советского марша о военных моряках высоко оценил боеготовность ВМФ России. По его словам, российский флот способен гарантировать безопасность страны на всех направлениях при любых обстоятельствах.

Ранее генерал США оценил боеспособность российского флота в Черном море.

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