Генерал США оценил боеспособность российского флота в Черном море

Российский флот является самым боеспособным в Каспийском и Черном морях, заявил в ходе выступления в сенате Соединенных Штатов генерал-лейтенант ВВС Алексус Гринкевич, который является кандидатом на пост командира Европейского командования ВС США (USEUCOM). Об этом пишет РИА Новости.

«ВМФ [РФ] остается наиболее боеспособным военно-морским соединением в Черном и Каспийском морях. Кроме того, Главное управление глубоководных исследований России разрабатывает передовые асимметричные возможности подводной войны», — рассказал американский военный.

Он добавил, что флот РФ обладает повышенным контролем над Северным морским путем за счет географического расположения России, и это позволяет стране оперативно наращивать преимущество в регионе, вводя в эксплуатацию новые боевые корабли.

До этого американское издание 19FortyFive сообщило, что на Западе высоко оценили характеристики российской атомной подводной лодки К-329 «Белгород», способной выполнять как военные, так и исследовательские задачи.

Отмечается, что размеры субмарины превышают крупнейшие американские подлодки. Кроме того, она оснащена подводными беспилотниками «Посейдон», которые могут переносить ядерный заряд.

Ранее Путин утвердил новую стратегию развития ВМФ России.