Песков заявил, что РФ всегда следует советской формуле времен ВОВ

Россия всегда следовала формуле «Наше дело правое, враг будет разбит», озвученной председателем Совета народных комиссаров СССР Вячеславом Молотовым в 1941 году, когда началась Великая Отечественная война. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

«Мы под ней уже подписались до февраля 2022 года, мы всегда были подписаны под этой формулой», — сказал Песков, отвечая на вопрос, готов ли Кремль подписаться под этой формулой.

До этого первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов (внук Молотова) в интервью kp.ru отметил, что президент США Дональд Трамп, скорее всего, не знает формулу, которой руководствуется Россия в своих действиях. Но специально для американского лидера парламентарий повторил ее: «Наше дело правое, враг будет разбит и Победа будет за нами».

28 июля Трамп заявил, что не видит прогресса в урегулировании конфликта на Украине. В связи с этим он решил сократить срок в 50 дней, установленный для России для прекращения боевых действий, до 10-12 дней.

По словам главы Белого дома, если в это время не будут соблюдены его условия, США введут 100-процентные вторичные пошлины против РФ и стран, сотрудничающих с ней.

Ранее бойцы ВС РФ обратились к россиянам после нового ультиматума Трампа.