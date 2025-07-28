Бойцы ВС РФ обратились к россиянам после нового ультиматума Трампа

Мирного урегулирования конфликта на Украине не будет, поэтому России необходимо вести специальную военную операцию (СВО) до тех пор, пока она не победит в ней. Такое мнение выразили в Telegram-канале бойцы ВС РФ из «батальона Питерского», входящего в спецназ «Ахмат», после ультиматума президента США Дональда Трампа.

«Запомните, чтобы завершить всю эту вакханалию мировую, то надо просто победить! Другого пути для России нет», — говорится в обращении бойцов к россиянам.

28 июля Трамп заявил, что не видит прогресса в урегулировании конфликта на Украине. В связи с этим американский лидер пригрозил сократить срок в 50 дней, установленный для России для прекращения огня. По его словам, новый дедлайн для РФ составит 10-12 дней.

Трамп 14 июля заявил, что если не будет достигнуто перемирия на Украине в установленный им срок, то США введут против России и ее торговых партнеров 100-процентные вторичные пошлины. 28 июля глава Белого дома подтвердил это намерение.

Ранее СМИ рассказали о последствиях ультиматума Трампа для Путина.