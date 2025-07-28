Аналитик назвал последствия для рубля после слов Трампа об ультиматуме

Не стоит придавать слишком большое значение заявлению президента США Дональда Трампа, поскольку Америка маловероятно сможет ввести пошлины в размере 100% и выше на товары из Индии и Китая без последствий для самих себя, сказал «Газете.Ru» начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин. По его прогнозу, в третьем квартале доллар будет стоить 83 рубля.

«Рубль может немного подешеветь к доллару, поскольку некоторые инвесторы могут начать сильнее опасаться введения вторичных санкций на покупателей российской нефти. Тем не менее, может возрасти давление на страны СНГ, что в том числе осложнит внешнеторговые транзакции. Кроме этого, важно учитывать, что сейчас на рубль влияют и другие факторы. Во-первых, крупнейшие экспортеры стали продавать меньше валюты, особенно в сравнении с январем-мартом. Это связано с тем, что денежный объем экспорта стал более сдержанным. Кроме этого, компании стали меньшереализовывать своей валютной выручки и немного больше кредитоваться в рублях», — отметил Кулагин.

По его словам, во-вторых, спрос на валюту сейчас стал сезонно выше. Аналитик связал это с тем, что в июле-августе предоплачивается импорт осени, который обычно выше, чем в среднем по году. Кроме этого, сейчас сезон отпусков, и население, скорее всего, активнее покупает валюту под путешествия.

Эксперт добавил, что, на рубль давит снижение ключевой ставки в прошедшую пятницу, а также то, что регулятор фактически подтвердил намерение и дальше смягчать денежно-кредитную политику.

28 июля курс доллара на международном валютном рынке впервые с мая взлетел выше 81 рубля после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он сокращает срок в 50 дней, которые давал РФ на урегулирование по Украине.

Ранее был назван курс доллара перед заседанием Федеральной резервной системы США.