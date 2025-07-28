На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аналитик назвал последствия для рубля после слов Трампа об ультиматуме

Кулагин: доллар будет стоить 83 руб. в июле-сентябре из-за слов Трампа об ультиматуме
true
true
true
close
rsooll/Shutterstock/FOTODOM

Не стоит придавать слишком большое значение заявлению президента США Дональда Трампа, поскольку Америка маловероятно сможет ввести пошлины в размере 100% и выше на товары из Индии и Китая без последствий для самих себя, сказал «Газете.Ru» начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин. По его прогнозу, в третьем квартале доллар будет стоить 83 рубля.

«Рубль может немного подешеветь к доллару, поскольку некоторые инвесторы могут начать сильнее опасаться введения вторичных санкций на покупателей российской нефти. Тем не менее, может возрасти давление на страны СНГ, что в том числе осложнит внешнеторговые транзакции. Кроме этого, важно учитывать, что сейчас на рубль влияют и другие факторы. Во-первых, крупнейшие экспортеры стали продавать меньше валюты, особенно в сравнении с январем-мартом. Это связано с тем, что денежный объем экспорта стал более сдержанным. Кроме этого, компании стали меньшереализовывать своей валютной выручки и немного больше кредитоваться в рублях», — отметил Кулагин.

По его словам, во-вторых, спрос на валюту сейчас стал сезонно выше. Аналитик связал это с тем, что в июле-августе предоплачивается импорт осени, который обычно выше, чем в среднем по году. Кроме этого, сейчас сезон отпусков, и население, скорее всего, активнее покупает валюту под путешествия.

Эксперт добавил, что, на рубль давит снижение ключевой ставки в прошедшую пятницу, а также то, что регулятор фактически подтвердил намерение и дальше смягчать денежно-кредитную политику.

28 июля курс доллара на международном валютном рынке впервые с мая взлетел выше 81 рубля после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он сокращает срок в 50 дней, которые давал РФ на урегулирование по Украине.

Ранее был назван курс доллара перед заседанием Федеральной резервной системы США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами