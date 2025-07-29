Опубликована беседа брата Ермака перед поездкой за наркотиками в Афганистан

РИА: опубликована беседа Дениса Ермака с помощницей до поездки за наркотиками

В сети появилась запись беседы младшего брата главы офиса президента Украины Андрея Ермака Дениса, который перевозит наркотики из Афганистана для украинского руководства. Ее опубликовало РИА Новости.

На записи — разговор Дениса Ермака с своей помощницей Натальей Кузьменко. Ермак на опубликованной записи обратился к ней с тем, чтобы заказать билеты ему и его спутникам в Кабул с одним багажом на троих, тогда как на дорогу обратно он просит заказать багажные места для всех.

В багаже, по информации источников РИА Новости, на Украину были привезены наркотики.

Как сообщали источники издания ранее, летом 2024 года Денис Ермак в сопровождении двух граждан Украины Евгения Богатырева и афганца Ахмада Касими приехали в Кабул по маршруту Украина — Молдавия — Азербайджан — ОАЭ — Афганистан за партией наркотиков.

До этого экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что страны, которые позволили Денису Ермаку провезти партию наркотиков для руководства Украины, вероятно, имеют свою долю.

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