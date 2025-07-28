Младший брат главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака в прошлом году привез для лидеров Украины наркотики из Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Летом 2024 года Денис Ермак в сопровождении двух граждан Украины Евгения Богатырева и этнического афганца Ахмада Касими приехали в Кабул по маршруту Украина — Молдавия — Азербайджан — ОАЭ — Афганистан за партией наркотиков», — подчеркнули источники агентства.

По их информации, обратно брат высокопоставленного украинского чиновника летел рейсом через Турцию и Молдавию.

До этого депутат Рады Анна Скороход заявляла, что проблема Украины заключается в установлении тоталитарного режима в стране.

Она также назвала имена этих троих людей, которым фактически принадлежит вся власть на Украине. По ее словам, это Владимир Зеленский, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и его заместитель Олег Татаров.

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