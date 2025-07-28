Экс-депутат Рады прокомментировал дело о наркотиках для руководства

Участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник рассказал РИА Новости, что страны, которые позволили Денису Ермаку — младшему брату руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака — провезти партию наркотиков для руководства Украины, вероятно, имеют свою долю.

По словам Олейника, новость о том, что для высшего руководства Украины были привезены наркотики, его вовсе не удивила, так как в Киеве «балуются наркотиками, причем системно».

«И второе: вероятно, они имеют свою долю. Те страны, а точнее те, кто занимается этим вопросом, ведь наркотрафики проходят через все страны. И поэтому тут ничего удивительного. Это своя логистика, где те, кто занимается и помогает в транспортировке таких наркотиков, получают свою долю», — добавил экс-депутат Рады.

До этого агентство РИА Новости сообщало, что младший брат главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака в прошлом году привез для лидеров Украины наркотики из Афганистана.

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