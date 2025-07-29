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В Госдуме считают, что Трамп, выдвигая ультиматум РФ, хочет поддержать свой имидж

Депутат Белик: ультиматумом РФ Трамп хочет поддержать имидж крутого парня
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Максим Блинов/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп, выдвигая России ультиматум по завершению конфликта с Украиной, стремится поддержать имидж «крутого парня». Такое мнение высказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.

По его словам, Трамп это делает, чтобы никто не понял, что ему не удалось навязать свои условия Москве.

Он также заявил, что американский лидер намеревался остановить российско-украинский конфликт на условиях Запада, без учета мнения российской стороны.

28 июля президент США Дональд Трамп заявил, что решил сократить крайний срок для достижения мира на Украине до 10-12 дней.

По его словам, нет причин ждать до 3 сентября (изначально он давал время до этого срока), так как Соединенные Штаты не видят никакого прогресса в переговорах между Москвой и Киевом.

До этого президент США заявил, что «очень, очень недоволен» Россией и лично президентом Владимиром Путиным, поскольку рассчитывал на достижение сделки по урегулированию конфликта на Украине «еще два месяца назад».

Ранее Трамп рассказал о своих ощущениях после разговоров с Путиным.

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