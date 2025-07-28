Трамп рассказал о своих ощущениях после разговоров с Путиным

Трамп: после беседы с Путиным казалось, что прекращение огня на Украине близко

Президенту США Дональду Трампу после телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным казалось, что установление режима прекращения огня на Украине близко. О своих ощущениях политик рассказал журналистам во время пресс-конференции, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Это были хорошие разговоры, казалось, наверное, раза три, что мы были близки к прекращению огня и, возможно, установлению мира. И вроде бы вы должны делать все, что нужно, но потом конфликт продолжался дальше», — сказал он.

Трамп указал, что ему не нравится, что боевые действия на Украине продолжаются, поэтому он разочарован в РФ.

28 июля Трамп заявил, что решил сократить крайний срок для достижения на Украине до 10-12 дней. В середине месяца он давал на это 50 дней.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев выразил мнение, что предложение Трампа изменить срок ультиматума по Украине связано с обострением внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах.

Ранее СМИ рассказали о последствиях ультиматума Трампа для Путина.