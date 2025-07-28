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В Совфеде объяснили, зачем Трамп вновь угрожает России

Сенатор Климов: новый ультиматум Трампа нацелен на поддержание его имиджа
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Al Drago/Pool via CNP/Global Look Press

Ультиматум президента США Дональда Трампа относительно новых сроков для России по урегулированию на Украине нацелен на поддержание его имиджа. Такую точку зрения выразил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Лентой.ру».

Климов считает, что Трамп мониторит соцсети и видит, как отзываются о нем его врачи. Возможно, есть сообщения о том, что американский лидер подыгрывает российскому президенту Владимиру Путину. Сенатор не исключил, что Трамп хочет разрушить эти домыслы, выдвигая России подобного рода ультиматумы.

«Как мне представляется, для того, чтобы этот имидж разрушить, начинает эту риторику. Вы сами понимаете, что с тем же успехом он мог дать 48 часов для решения конфликта», — отметил Климов.

28 июля президент США заявил, что не видит прогресса в урегулировании конфликта на Украине. В связи с чем он захотел сократить срок в 50 дней, установленный для РФ для прекращения боевых действий. Новый дедлайн, по его словам, составит 10-12 дней.

Трамп пообещал ввести вторичные пошлины в 100% против России и стран, сотрудничающих с ней, если не будет достигнуто перемирия на Украине в установленный им срок.

Ранее бойцы ВС РФ обратились к россиянам после нового ультиматума Трампа.

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