Трамп отказался называть ложью слова Путина об Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе пресс-конференции отказался называть лживыми слова своего российского коллеги Владимира Путина об украинском конфликте. Трансляцию вел YouTube-канал Белого дома.

«Я не хочу использовать слово «ложь». Я знаю, что у нас был хороший разговор, и на трех этапах казалось, что будет перемирие, возможно, мир», — объяснил американский президент.

28 июля Трамп заявил, что решил сократить крайний срок для достижения на Украине до 10-12 дней. Глава Белого дома отметил, что «нет причин ждать» до 3 сентября, так как Соединенные Штаты не видят никакого прогресса в переговорах.

14 июля президент США сообщал, что «очень, очень недоволен» Россией и лично ее президентом Владимиром Путиным, поскольку рассчитывал на достижение сделки по урегулированию конфликта на Украине «еще два месяца назад», но «похоже, этого не произойдет». В связи с этим глава Белого дома выдвинул Москве ультиматум, потребовав от нее завершения конфликта за 50 дней.

Ранее Медведев прокомментировал новый срок Трампа для перемирия на Украине.