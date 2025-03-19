Трамп заявил, что Россия обладает необходимыми для США ресурсами

Россия располагает ценными природными ресурсами, в том числе крупнейшими в мире месторождениями редкоземельных металлов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире Fox News.

«У России есть товары, которые представляют для нас большую ценность, включая очень крупные запасы редкоземельных металлов. Это крупнейшие залежи в мире среди всех стран», — сказал он.

Он отметил, что США и Россия заинтересованы в расширении торговли между странами.

18 марта Трамп созвонился с российским президентом Владимиром Путиным. Они обсудили ряд актуальных международных вопросов, среди которых особое внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке и в акватории Красного моря.

Американский лидер заявил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят завершить вооруженный конфликт.

Еще одной из тем разговора стало дальнейшее развитие сотрудничества двух стран.

Ранее в Кремле подвели итоги разговора Путина и Трампа.