Трамп заявил, что Россия обладает необходимыми для США ресурсами

Россия располагает ценными природными ресурсами, в том числе крупнейшими в мире месторождениями редкоземельных металлов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире Fox News.
«У России есть товары, которые представляют для нас большую ценность, включая очень крупные запасы редкоземельных металлов. Это крупнейшие залежи в мире среди всех стран», — сказал он.
Он отметил, что США и Россия заинтересованы в расширении торговли между странами.
18 марта Трамп созвонился с российским президентом Владимиром Путиным. Они обсудили ряд актуальных международных вопросов, среди которых особое внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке и в акватории Красного моря.
Американский лидер заявил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят завершить вооруженный конфликт.
Еще одной из тем разговора стало дальнейшее развитие сотрудничества двух стран.
Ранее в Кремле подвели итоги разговора Путина и Трампа.