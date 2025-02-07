Каирский экономист Ахмед Адель заявил в статье для InfoBRICS, что президент США Дональд Трамп стремится получить доступ к природным ресурсам России и превратить Украину в свою колонию.

В своем материале Адель отмечает, что большинство редких природных ресурсов, в которых заинтересованы США, находятся не на Украине, а в России. По словам экономиста, этот факт признали даже украинские СМИ после того, как американский лидер потребовал ресурсы в обмен на помощь Киеву.

«Украинцы сразу согласились на его сделку по той простой причине, что им нужно отказаться от того, чего у них нет: большинство месторождений находятся под контролем России», — написал Адель.

По мнению обозревателя, предложение Трампа о предоставлении помощи в обмен на ресурсы можно рассматривать как попытку превратить Украину в колонию.

Ранее в феврале доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев высказывал мнение, что США не удастся получить доступ к полезным ископаемым с территорий, которые перешли под контроль России в ходе специальной военной операции. Политолог-американист Малек Дудаков также заявлял, что офис президента Украины Владимира Зеленского пытается хоть чем-то заинтересовать западных партнеров, поэтому выражает готовность отдать США ценные природные ресурсы, находящиеся на территории страны. Однако, по словам эксперта, Трамп прекрасно понимает, что добыча украинских полезных ископаемых обойдется США слишком дорого.

Ранее на Украине назвали условия передачи ресурсов иностранцам.