Лавров заявил, что Трамп не хочет войн

Президент США Дональд Трамп прагматичен и не хочет никаких войн. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Он, в отличие от своего предшественника, господина [Джо] Байдена, и в отличие от нынешних европейских элит, всяких там Урсул фон дер Ляйен, Стармеров, Макронов, он открыт к диалогу», - сказал он на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

Урсула фон дер Ляйен — председательница Еврокомиссии. Кир Стармер — премьер-министр Великобритании. Эммануэль Макрон — президент Франции.

При этом Лавров подчеркнул, что диалог способствует предотвращению горячих конфликтов даже во время холодных войн.

До этого в Малайзии начались переговоры Таиланда и Камбоджи, начатые после телефонных разговоров Трампа с лидерами этих стран. Позднее министр иностранных дел Малайзии Мохамад Хасан рассказал Bernama, что обе стороны заявили, что рассматривают для переговоров только Малайзию, поскольку всецело доверяют представителям этой страны.

Ранее Трампа уличили в жульничестве на собственном поле.