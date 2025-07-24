Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию с главой украинской делегации

Журналистов из РФ не пустили на пресс-конференцию с Умеровым после переговоров

Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию в Стамбуле, на которой по итогам переговоров с Россией выступал глава украинской делегации Рустем Умеров. Об этом сообщает Telegram-канал «Вы слушали маяк» со ссылкой на корреспондента Первого канала.

По его словам, съемочной группе сначала удалось попасть в зал, где проходила пресс-конференция украинской делегации. Как только присутствующие заметили микрофон с логотипом российского телеканала, его сотрудников вывели из помещения.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время вступительного слова на встрече заявил, что конечная цель переговоров между Россией и Украиной в Турции состоит в том, чтобы способствовать выходу на прекращение огня.

В среду в Стамбуле во дворце Чираган прошел третий раунд переговоров России и Украины по вопросам урегулирования конфликта двух стран. Делегацию Москвы возглавил помощник президента Владимир Мединский, делегацию Киева — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Зеленский рассказал о целях Украины на переговорах в Стамбуле.