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Зеленский заявил о возможной встрече с Путиным

Зеленский обсудил с Макроном предложение о встрече с Путиным в августе
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Suzanne Plunkett/Reuters

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон обсудили итоги третьего раунда прямых переговоров Москвы и Киева в Стамбуле. Ожидается ответ относительно предложения украинской стороны провести встречу на самом высоком уровне, сообщил украинский президент в своем Telegram-канале.

«Ожидаем ответа относительно нашего предложения провести встречу на самом высоком уровне до конца августа. На ней обязательно должны присутствовать представители Европы», — написал Зеленский.

Накануне стало известно, что помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев предложил провести переговоры России и Украины в Баку.

До этого делегации России и Украины в Стамбуле обсудили вопрос о встрече Путина и Зеленского. По словам украинского лидера, есть «движение в направлении к какому-то формату встречи».

23 июля Россия и Украина провели третий раунд прямых переговоров в Стамбуле. Встреча завершилась договоренностью об обмене удерживаемыми лицами по формуле «1200 на 1200» и предложением Москвы создать три рабочие группы для дальнейших консультаций. Как заявил глава российской делегации Владимир Мединский, позиции сторон по проектам меморандумов по-прежнему существенно расходятся. О чем еще договорились Москва и Киев — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российских журналистов не пустили на пресс-конференцию с главой украинской делегации.

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