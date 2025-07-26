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Во Франции отменен ордер на арест Башара Асада

Французский суд аннулировал ордер на арест экс-президента Сирии Асада
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РИА Новости

Кассационный суд Франции аннулировал ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство France Press.

Было постановлено, что никакие исключения не могут отменить иммунитет главы государства, заявил председатель суда Кристоф Сулар.

При этом Сулар отметил, что расследование в отношении Асада может продолжиться, поскольку он перестал быть президентом и на его арест могут выдать другие ордера.

Первый международный ордер на арест Асада Франция выдала в ноябре 2023 года. Политику тогда обвиняли в причастности к химической атаке в 2013 году. Второй ордер был выдан в январе 2025 года. Асаду вменили участие в военных преступлениях, а именно ответственность за бомбардировки в Дераа в 2017 году.

8 декабря 2024 года командование «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, объявило, что правление Асада «закончилось». В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи прибыл в Москву, Россия прехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее сообщалось, что США отменят санкции в отношении Сирии.

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