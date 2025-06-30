США отменят санкции в отношении Сирии

Трамп подпишет указ об отмене санкций против Сирии в течение дня

Президент США Дональд Трамп подпишет в течение дня указ об отмене санкций в отношении Сирии для поддержания «мира и стабильности» в стране. Об этом сообщили в Белом Доме, передает РИА Новости.

При этом отмечается, что снятие санкций не касается экс-президента страны Башара Асада и его окружения.

Напомним, в мае на встрече между Трампом и временным главой Сирии Ахмедом аш-Шараа лидер США заявил, что Вашингтон приступит к отмене ограничений, которые десятилетиями вводились в период правления семьи Асадов.

До этого о смягчении американских санкций в отношении Сирии писала журналистка CBS Дженнифер Джейкобс в соцсети Х.

Временное правительство Сирии было сформировано 9 декабря 2024 года, после падения режима Башара Асада. 29 января 2025 года Народный совет, высший орган законодательной власти, был официально распущен, а Переходное правительство анонсировало выборы во Временный законодательный совет. 29 марта 2025 года первое переходное правительство завершило свою работу, его сменило второе переходное правительство. Должность премьер-министра была упразднена, а правительство возглавил президент Сирии.

Ранее над резиденцией посла США в Сирии впервые с 2012 года подняли американский флаг.