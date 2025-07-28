Трамп рассказал, что ожидает Европу

Трамп: Европа не будет прежней при сохранении текущей миграционной политики

Европа не будет прежней, если не положит конец нелегальной иммиграции. Об этом во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Европа сильно отличается от той, что была 5, 10 лет назад, и нужно взяться за дело. Иначе прежней Европы уже не будет. Нельзя пускать сюда нелегальных иммигрантов», — сказал американский лидер.

В мае бывший канцлер Германии Ангела Меркель выразила мнение, что Европейскому союзу нужно найти пути в борьбе с нелегальной миграцией, иначе Европа может «разрушиться». Она отмечала, что европейцам, «возможно, придется наблюдать за тем, как у нас разрушается Европа».

В апреле американский предприниматель Илон Маск заявил, что Европу ждет волна терактов из-за массового притока мигрантов.

В апреле вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал неконтролируемую миграцию главной угрозой для европейских стран и предупредил о риске подобной ситуации в США.

Ранее в Европе заявили о готовности принять мигрантов из США.