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Меркель заявила, что Европа может погибнуть из-за миграции

Меркель: Европа может оказаться разрушенной из-за мигрантов
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IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

ЕС нужно найти пути в борьбе с нелегальной миграцией, иначе Европа может «разрушиться». Об этом заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель, передает Der Spiegel.

«Не думаю, что мы сможем окончательно побороть нелегальную миграцию на германо-австрийской или германо-польской границе», — подчеркнула она.

По словам бывшего канцлера ФРГ, европейцам, «возможно, придется наблюдать за тем, как у нас разрушается Европа».

В этой связи, считает она, нужны «европейские решения» проблемы миграции.

При этом еще в начале мая Меркель выступила в защиту своей миграционной политики на посту канцлера. Политик отмечала тогда, что не планирует отказываться от своих слов, что страна справится с потоком беженцев.

Ранее Меркель заявила, что Трамп восхищается Россией.

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