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Вице-президент США назвал главную угрозу для Европы

Вэнс: нелегальная миграция стала самой большой угрозой для Европы
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Sven Hoppe/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал неконтролируемую миграцию главной угрозой для европейских стран и предупредил о риске подобной ситуации в США. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на Конференции консервативных политических действий (CPAC), он заявил, что решение западных лидеров допустить массовый приток мигрантов подрывает безопасность как Европы, так и Соединенных Штатов.

Вэнс выразил опасение, что возвращение демократов к власти в США может привести к возобновлению масштабной миграции в страну, указав на необходимость немедленного прекращения этой тенденции для сохранения западной цивилизации.

14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности Джей Ди Вэнс заявил, что европейцы выступают против бесконтрольной миграции.

«Сколько еще трагедий с участием мигрантов должна пережить Европа, чтобы изменить свой политический курс? Ни один избиратель на этом континенте не голосовал за открытие границ для миллионов нелегальных мигрантов», — отметил политик.

Ранее Туск заявил, что польские граждане за обедом обсуждают вопросы миграции.

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