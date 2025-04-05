Илон Маск предупредил о грядущей волне терактов в Европе

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Европу ждет волна терактов. Его выступление на конгрессе итальянской правоконсервативной партии «Лига» транслировало издание Corriere della Sera.

«Все в опасности, поскольку мы увидим значительное увеличение [числа] атак в Италии и в Европе в целом, а СМИ пытаются замалчивать угрозу таких атак», — заявил он.

Опасность терактов Маск связал с массовым притоком мигрантов.

В ночь на 1 января в американском Новом Орлеане водитель сначала сбил толпу людей в самом популярном туристическом квартале города, а затем открыл огонь, выстрелив в двух полицейских. На месте инцидента нашли взрывное устройство. По данным ФБР, подозреваемым является 42-летний гражданин США Шамсуддин Джаббар, он был ветераном американской армии.

13 февраля в Мюнхене автомобиль въехал в толпу людей. Водителя автомобиля задержали на месте. Позже выяснилось, что водитель автомобиля, протаранившего толпу пешеходов, является гражданином Афганистана. Стало известно также, что подозреваемый имел действующий вид на жительство и разрешение на работу, хотя ему и было отказано в предоставлении убежища в 2020 году.

Ранее Лукашенко осудил Маска за то, что он «зигует» на инаугурации Трампа.