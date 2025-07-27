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Зеленский пообещал Макрону независимость НАБУ

Зеленский заверил Макрона, что проект по НАБУ гарантирует независимость Бюро
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Thomas Peter/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал своего французского коллегу Эммануэля Макрона о президентском законопроекте, гарантирующем независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом глава Украины по итогам разговора с президентом Франции, передает «Страна.ua».

«Законопроект обеспечивает независимость и эффективность антикоррупционных органов, а также предотвращает внешнее влияние на них», — заявил Зеленский.

По его словам, украинская антикоррупционная инфраструктура функционирует в полном объеме.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект подписал Зеленский.

Принятие закона спровоцировало массовые протесты на Украине, к которым присоединился мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее на Западе заявили о падении Зеленского с «пьедестала демократии».

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