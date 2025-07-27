Глава Минприроды полетел в Пхеньян первым прямым авиарейсом из Москвы

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов летит в Пхеньян первым прямым авиарейсом из Москвы, который отправился из аэропорта Шереметьево в 19:00 мск. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Козлов возглавляет межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР.

Рейс обслуживает авиакомпания Nordwind. Самолет Boeing 777-200ER должен приземлиться в Пхеньяне в 9:00 по местному времени.

18 июля Nordwind открыла продажу билетов на регулярные рейсы из Москвы в столицу КНДР, их стоимость начиналась от 44,7 тысячи рублей.

9 июля авиакомпания получила допуск на регулярные рейсы между Москвой и Пхеньяном. Частота полетов составит до двух раз в неделю. Переговоры о расширении авиасообщения между Россией и КНДР велись на фоне возобновления железнодорожного сообщения.

25 июня поезд с вагоном из Пхеньяна прибыл на Ярославский вокзал в Москве впервые за пять лет после приостановки железнодорожного сообщения в связи с пандемией коронавируса. Пассажиров там не было.

Ранее первые российские туристы рассказали об отдыхе в КНДР.