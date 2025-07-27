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Матвиенко прибыла в Женеву

Матвиенко прилетела в Женеву для участия в мероприятиях по МПС
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Делегация парламента России, возглавляемая председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, прибыла в Женеву для участия в мероприятиях по линии Межпарламентского союза (МПС), которые состоятся 28 — 30 июля. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента РФ.

Там заявили, что Матвиенко проведет ряд международных двухсторонних встреч, в том числе с председателем МПС Тулией Эксон. Также российский политик поучаствует в 15-м Саммите женщин–председателей парламентов. Тема этой встречи — «Ведущая роль в обеспечении всеобъемлющего и прочного мира». Кроме того, Матвиенко выступит на шестой Всемирной конференции спикеров парламентов в рамках Общей дискуссии «Мир в смятении: парламентское сотрудничество и многосторонний подход к решению проблем во имя мира, справедливости и процветания каждого».

В состав делегации вошли вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, глава научного комитета Совфеда Лилия Гумерова, первый заместитель главы международного комитета СФ Андрей Денисов, вице-спикер Государственной думы Петр Толстой, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

До этого президент страны Владимир Путин заявил, что Российская Федерация будет расширять партнерство с иностранными партнерами, продолжая укреплять свои позиции в мире.

Ранее Матвиенко назвала ситуацию в ЕС «средневековьем XXI века».

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