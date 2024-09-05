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Путин заявил о планах России расширять сотрудничество с другими странами

Путин: РФ будет расширять партнерство с иностранными партнерами, желающими этого

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Российская Федерация будет расширять партнерство с иностранными партнерами, продолжая укреплять свои позиции в мире. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума.

По его словам, руководство страны продолжит расширять связи российского Дальнего Востока, всей России с зарубежными партнерами, союзниками, с государствами и компаниями, которые заинтересованы в надежном, долгосрочном, взаимовыгодном сотрудничестве.

Также Путин заявил, что Россия не проводит «политику дедолларизации», это не она отказалась от расчетов в американских долларах, а ей отказали.

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

5 сентября президент России Владимир Путин открыл главное мероприятие форума — пленарное заседание.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.

Ранее Путин раскрыл причины увеличения поставок российского газа на Восток.

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