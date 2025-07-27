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Путина наградили медалью «За верность российскому флоту»

Кремль: Патрушев вручил Путину медаль «За верность российскому флоту»
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Президенту РФ Владимиру Путину вручили медаль Морской коллегии «За верность российскому флоту». Об этом сообщила пресс-служба Кремля в официальном Telegram-канале.

«Награду главе государства вручил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев», — говорится в заявлении.

27 июля российский лидер по видеоконференцсвязи проверил ход маневров в рамках учений Военно-морского флота РФ, получивших название «Июльский шторм». По его словам, ключевая задача этих тренировок заключается в детальной отработке действий флота при отражении нападения с моря.

Также Путин заявил, что главной задачей ВМФ РФ является гарантированное обеспечение безопасности страны, надежная защита ее суверенитета и национальных интересов.

До этого глава государства поздравил матросов и офицеров с Днем ВМФ, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. Президент обратил внимание, что со времен правления императора Петра I флот всегда был гордостью России. В связи с этим военные моряки заслуженно пользуются уважением и почетом у народа, добавил Путин.

Ранее российский лидер оценил важность Дня ВМФ.

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