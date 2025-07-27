Путин поздравил военных моряков с Днем ВМФ

Президент России Владимир Путин поздравил матросов и офицеров с Днем Военно-морского флота (ВМФ). Видеообращение российского лидера опубликовано в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«Уважаемые товарищи, поздравляю всех российских военных моряков с Днем Военно-морского флота. Сегодня мы чествуем все поколения отважных, преданных долгу и Родине матросов и офицеров. Вспоминаем всех, кто в разные годы и эпохи созидал славу и мощь российского флота, кто в ратных свершениях и триумфах, каждодневным упорным трудом и блестящими научными достижениями утвердил Россию как великую морскую державу», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что со времен правления Петра I флот всегда был гордостью России и военные моряки заслуженно пользуются уважением и почетом у народа. Он подчеркнул, что моряки — всегда за Родину и честь. Их мужество, знания, честность, прямота и товарищество закалены в суровых условиях морской службы, где царит особая культура, основанная на глубокой, искренней любви к Отечеству. Эти качества, по словам российского лидера, передаются из поколения в поколение.

26 июля помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью РИА Новости перед празднованием Дня Военно-морского флота цитатой знаменитого советского марша о военных моряках высоко оценил боеготовность ВМФ России. По его словам, российский флот способен гарантировать безопасность страны на всех направлениях при любых обстоятельствах.

Ранее Патрушев напомнил Западу о ядерном потенциале российских подводных лодок.