Путин рассказал об учениях «Июльский шторм»

Президент России Владимир Путин по окончании телемоста с участниками учений «Июльский шторм» в День ВМФ отметил, что российский флот демонстрирует свои боевые возможности, качества. Об этом сообщает Кремль.

«Флот демонстрирует свои боевые возможности и качества», — сказал глава государства.

В обращении к участникам глава государства подчеркнул, что День ВМФ важен не только для флота, но и для страны в целом.

Президент, проверяя по ВКС ход маневров, заявил, что ключевой задачей военно-морского флота (ВМФ) является гарантированное обеспечение безопасности России, защита суверенитета и национальных интересов страны. Глава государства отметил, что Российская Федерация будет повышать уровень боевой подготовки личного состава ВМФ, оснащать свой флот передовой техникой.

27 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин ознакомился с ходом оперативных учений Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, приуроченных ко Дню ВМФ.

Ранее Кремль объяснил отмену главного парада ВМФ.