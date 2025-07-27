Кремль объяснил отмену главного парада ВМФ. Ленобласть атаковали десятки дронов

Главный военно-морской парад в День ВМФ России в Петербурге отменили из соображений безопасности, заявили в Кремле. Это произошло впервые с 2017 года. И хотя об отмене было известно заранее, в день празднования Ленинградскую область атаковали более десяти беспилотников, не обошлось без пострадавших. На фоне отражения ударов БПЛА в аэропорту Пулково вводили ограничения, задержки коснулись более сотни авиарейсов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Санкт-Петербурге впервые с 2017 года отменили главный военно-морской парад в День Военно-морского флота (ВМФ), который был запланирован на 27 июля. Такое решение связано с обеспечением безопасности, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Это связано с общей обстановкой, соображения безопасности. Они превыше всего», — заявил он журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву.

Городской комитет по транспорту официально объявил об отмене парада и фейерверка два дня назад, 25 июля. Причину чиновники называть не стали.

Кроме того, власти приняли решение перенести все основные мероприятия с Дворцовой площади, где празднование проводилось последние 10 лет, в Кронштадт.

В прошлом году военно-морской парад в Петербурге состоялся 31 июля. По Неве прошли более 20 боевых кораблей, к ним присоединились экипажи из Китая, Индии и Алжира. За прохождением кораблей наблюдали тысячи зрителей и десятки иностранных делегаций. Кроме того, на параде выступил президент России Владимир Путин.

«Совсем над нами!»: атака БПЛА

Праздничное утро 27 июля в Ленинградской области началось с предупреждения об опасности атаки беспилотников. Губернатор Александр Дрозденко проинформировал об угрозе ударов БПЛА в своем Telegram-канале в 6:35 мск. Он допустил, что на территории региона возможно частичное понижение сигнала мобильного интернета.

В 9:55 мск Дрозденко сообщил об уничтожении свыше десятка беспилотников.

«Падение обломков без возгораний и пострадавших зафиксировано в Гатчине и Войсковицком поселении. В Ломоносовском районе обломки сбитого БПЛА стали причиной возгорания строений в частном секторе. Пожар локализован», — рассказал он.

Спустя пять минут губернатор заявил об увеличении числа сбитых дронов. Падение фрагментов БПЛА зафиксировали в Кингисеппском районе и на территории промзоны в Приморске. По словам Дрозденко, в этом случае обошлось без возгораний.

Позже выяснилось, что в Ломоносовском районе от падения обломков БПЛА пострадала женщина. Она получила ушибы и порезы, уточнил Дрозденко. Кроме того, в этом же районе, в поселке Большая Ижора, загорелся трехквартирный дом, добавил глава региона.

Дрозденко пообещал выплатить компенсацию жителям, чье имущество пострадало в результате отражения атак БПЛА.

Очевидцы рассказали Telegram-каналу «Осторожно, новости», что видели более десяти дронов в Ломоносовском, Всеволожском и Гатчинском районах. Кроме того, они прислали видеозапись пролета БПЛА над лесным массивом.

«Пожалуйста, только не над машиной, только не над машиной!» — раздался женский голос за кадром.

«Блин, совсем над нами! Вот он!» — указала вторая женщина на пролетающий над деревьями беспилотник самолетного типа.

В 11:43 мск Дрозденко объявил об отмене опасности ударов БПЛА. Атака дронов полностью отражена, добавил глава региона.

Авиаколлапс в Пулково

В связи с атакой беспилотников в петербургском аэропорту Пулково ранним утром ввели временные ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметил он в 7:28 мск.

После этого администрация аэропорта предупредила о корректировках в расписании и призвала пассажиров ориентироваться на данные онлайн-табло.

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По информации Telegram-канала SHOT, в Пулково в связи с введенными ограничениями утром от расписания отставали более 100 рейсов. По состоянию на 9:36 мск, на вылет были задержаны 49 рейсов, а на прилет — еще 62 самолета.

В 11:05 мск Росавиация заявила, что аэропорт открыли исключительно для вылета воздушных судов. Кроме того, ограничения сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в Калининград и обратно.

Спустя полчаса администрация Пулково сообщила о начале приема и выпуска рейсов воздушных судов по временной схеме. В это же время Росавиация добавила, что воздушные трассы в/из Калининграда открыты для полетов.