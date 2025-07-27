New York Times рассказал о неудаче Зеленского

Сокращение финансовой помощи Украине со стороны Европейского союза стало неудачей для украинского президента Владимира Зеленского. Об этом пишет New York Times.

Издание отмечает, что действия Зеленского, направленные против антикоррупционных агентств Украины, привели к сокращению финансовой помощи со стороны Евросоюза.

«Сам Зеленский не прокомментировал сокращение помощи, что стало неудачей для украинского политика», — говорится в статье.

New York Times подчеркивает, что Зеленский зависит от финансовой поддержки Европы, особенно на фоне отсутствия американской.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что решение украинского лидера начать борьбу с НАБУ может лишить страну финансирования Запада. Он отметил, что соответствующее решение Зеленского облегчает коррупцию в стране.

25 июля Зеленский внес в Верховную раду законопроект об отмене изменений в закон, ограничивший независимость НАБУ и САП. Президент заявил, что «услышал общественное мнение», после того как в стране начались массовые протесты против одобренного закона. Почему на самом деле Зеленский пошел на уступки и чем ему грозит такой шаг — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинцы снова вышли на акции протеста против закона об ограничении прав НАБУ и САП.