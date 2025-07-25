Украинцы снова вышли на акции протеста против закона об ограничении прав НАБУ и САП

Жители Киева и Днепра снова вышли на протесты против ограничения прав НАБУ и САП

Жители Киева и Днепра снова вышли на улицы, протестуя против закона, ограничивающего полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«При этом в Днепре лозунги акции уже касаются не только закона, но и армии», — отмечается в сообщении.

На Украине проходят первые массовые протесты с момента, как Россия начала специальную военную операцию. С 22 июля на улицы городов выходят тысячи людей. В политическую жизнь страны вернулись публичная критика. Все началось с того, что Верховная рада приняла закон, ограничивший полномочия НАБУ и САП. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого издание The Spectator писало, что недавние демонстрации в поддержку НАБУ способны серьезно навредить имиджу президента Владимира Зеленского как на внутренней арене, так и на Западе. Авторы статьи отметили, что глава украинского государства, возможно, переоценил собственные силы и проявил чрезмерную самоуверенность, не предполагая столь резкой негативной реакции со стороны населения на свои действия.

Ранее появились кадры, как в нардепа Безуглую плюнули на акции протеста на Украине.